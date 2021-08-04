Названы точные сроки выхода Windows 11

Релиз Windows 11 состоится до конца осени. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты нашли косвенные признаки, указывающие на точные сроки выхода новой операционной системы Windows. На сайте Microsoft в разделе для разработчиков появилась информация, что OEM-производители должны предоставить финальные версии драйверов до 24 сентября. В случае, если ПО для оборудования не будет подготовлено, драйверы не успеют проверить и включить в Центр обновления Windows.

По оценке специалистов, обычно Microsoft собирает с производителей драйверы как минимум за месяц до выпуска обновлений. Соответственно, названные компанией сроки могут говорить о том, что выход Windows 11 состоится в конце октября или начале ноября. Обычно инженерам корпорации хватало месяца на проверку ПО и включения драйверов в финальные версии релиза.

В заключение журналисты отметили, что планы на выход Windows 11 могут поменяться в последний момент. Так или иначе, Microsoft еще не обозначила точной даты релиза операционной системы нового поколения, а лишь ориентировала потребителей на конец 2021 года.

Microsoft представила Windows 11 24 июня. В настоящий момент доступ к бета-версии ОС имеют лишь участники программы тестирования Microsoft Insider.