Компания Илона Маска SpaceX открыла вакансию бармена-миксолога для космодрома. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

Будущий бармен должен обладать превосходным опытом в миксологии, уметь делать коктейли ручной работы, иметь развитые коммуникативные навыки и быть готовым к сверхурочной работе. Ему придется часто наклоняться, поднимать различные предметы и непрерывно работать руками, написано в вакансии. Работодатель не стал указывать зарплату.

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Скорее всего, бармен требуется для космодрома SpaceX «Старбейс» (Starbase), расположенного в общине Бока-Чика в штате Техас. В июне Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию. На ней стоят две ракеты-носителя космического корабля Starship SN15 и SN16, а справа от них расположен домик, который бизнесмен назвал в твите «тики-баром» — так на Гавайях обозначают пляжные сооружения из тростника и бамбука, за стойками которых подают коктейли.

В начале марта Маск рассказал о планах создать рядом с космодромом город с одноименным названием. Кроме того, он сообщил, что там будут «очень хорошо относиться» к собакам, а его руководителю присвоят титул «дожа» — так называли главу государства в морских республиках Италии. Маск переехал из Калифорнии в Техас в декабре 2020 года, чтобы сэкономить миллиарды долларов на оплате подоходного налога, который в Калифорнии самый высокий в США — 13,3 процента.