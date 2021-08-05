Поставку «Спутника V» в Бразилию задумали отложить из-за ограничений регулятора

Реализацию контракта на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилию задумали отложить из-за ограничений Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса.

Контракт на поставку вакцины, заключенный консорциумом северо-восточных штатов Бразилии и Российским фондом прямых инвестиций, предусмотривало покупку 37 миллионов доз «Спутника V». Однако соглашение приостановили в связи с новыми ограничениями регулятора, а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт.

Anvisa выдвинуло требования относительно параметров национальных испытаний российской вакцины, которые отличны от тех, что предъявлялись к другим иностранным препаратам. «Это вызывает сожаление. В Бразилии сейчас наблюдается высокая смертность», — заявили в пресс-службе губернатора.

При этом ранее Диас в разговоре с ТАСС ранее отмечал, что не понимает причин новых осложнений, связанные с расширением перечня одобренных вакцин. По его мнению, необходимо разрешить импорт и использование «Спутника V». «Исследования которого говорят о его высокой эффективности в сдерживании варианта "дельта"», — заявил политик.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что от индийского варианта инфекции защищают мРНК- и векторные вакцины. Их ключевыми компонентами являются вирусы, матричная рибонуклеиновая кислота и белки. В число эффективных препаратов входит и российский «Спутник V».