В России завели дело против командира бригады Вооруженных сил Украины

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против командира бригады Вооруженных сил Украины Олега Гончарука в связи с гибелью двух мирных жителей в результате обстрела Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

По данным СКР, 2 августа был проведен гранатометный обстрел гражданских объектов на улице Ватутина в селе Коминтерново ДНР. Были ранены 57-летняя женщина и 58-летний мужчина. Следствие установила причастность к обстрелу командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Гончарука и военнослужащих его подразделения.