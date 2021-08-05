В Таджикистане потерпел крушение вертолет со спасателями

Спасательный вертолет потерпел крушение в горах Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию туроператоров республики.

По данным ассоциации, Ми-8 вылетел 4 августа на помощь россиянам, застрявшим в горах. С ними была утрачена связь, когда они совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области. До этого они успели сообщить, что один человек из группы попал под сход лавины.

Организаторы поездки обратились за помощью к горно-спасательному центру при ассоциации туроператоров. На обратном пути судно потерпело крушение при посадке на ледник. Четверо пассажиров ранены, пилот воздушного судна погиб.

К пострадавшим направлены спасатели, которые помогут раненым переместиться в более безопасное место, где сможет приземлиться вылетевший из Душанбе самолет. Одновременно ведется поиск пропавших туристов.

Ранее сообщалось, что в Алайском районе Ошской области Киргизии неподалеку от места обострения обстановки на границе с Таджикистаном, потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Утверждается, что на борту, помимо экипажа, находились сотрудники подразделения специального назначения "Альфа", в настоящее время известно, что пострадали несколько человек, данных о наличии погибших не поступало.