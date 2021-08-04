СК проверит ход расследования по делу о крушении самолета Ан-2 в Бурятии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследований дела о крушении самолета Ан-2 «кукурузник» в Бурятии в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Родственники погибших членов экипажа обратились в Следственный комитет с жалобой на некачественную организацию поисковых мероприятий. По их мнению, до сих пор полностью не установлены обстоятельства катастрофы и виновные в ней лица среди должностных лиц, а также владельцев частной компании, которая арендовала самолет для полета.

«Александр Бастрыкин заслушал доклад подчиненных и указал на ряд существенных недостатков. (...) В отношении ряда сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование данного уголовного дела», — говорится в пресс-релизе.

«Кукурузник» Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля 2020 года. На его борту находились шесть человек​​​. По данным следствия, самолет вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего не вышел на связь в установленное время. Останки тел членов экипажа и пассажиров в конце июля 2021 года обнаружили туристы на месте крушения Ан-2 в Бурятии.