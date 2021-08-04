СК проверит ход расследования по делу о крушении самолета Ан-2 в Бурятии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследований дела о крушении самолета Ан-2 «кукурузник» в Бурятии в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Родственники погибших членов экипажа обратились в Следственный комитет с жалобой на некачественную организацию поисковых мероприятий. По их мнению, до сих пор полностью не установлены обстоятельства катастрофы и виновные в ней лица среди должностных лиц, а также владельцев частной компании, которая арендовала самолет для полета.
«Александр Бастрыкин заслушал доклад подчиненных и указал на ряд существенных недостатков. (...) В отношении ряда сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование данного уголовного дела», — говорится в пресс-релизе.
«Кукурузник» Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля 2020 года. На его борту находились шесть человек. По данным следствия, самолет вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего не вышел на связь в установленное время. Останки тел членов экипажа и пассажиров в конце июля 2021 года обнаружили туристы на месте крушения Ан-2 в Бурятии.