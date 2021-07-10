Пилот совершил вынужденную посадку на российскую автодорогу

Пилот легкомоторного самолета Piper PA-24-280 совершил вынужденную посадку на российской автомобильной дороге. Об этом сообщается в группе «Типичная Печора» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Печорском районе республики Коми между поселками Озерный и Кедровый Шор. На борту находились два человека, пострадавших нет.

Позднее выяснилось, что самолет выполнял патрулирование лесных участков. Вынужденная посадка была связана с технической неисправностью судна.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку инцидента. Будет изучено техническое состояние самолета.

В июне легкий самолет АН-2 вынужденно совершил посадку на поле в Челябинской области. Причиной экстренной посадки воздушного судна стала техническая неисправность двигателя. На борту находились восемь человек — капитан, пилот, механик, врач, четверо парашютистов. Никто не пострадал.

