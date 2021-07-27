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Найдены останки тел пассажиров и экипажа пропавшего год назад Ан-2

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Бурятии обнаружили останки тел членов экипажа и пассажиров самолета Ан-2, который пропал год назад в Тункинском районе. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники ведомства провели осмотр места катастрофы. Останки тел направили в Иркутск для проведения экспертиз.

Об обнаружении обломков самолета Ан-2 на перевале Байконур Окинского района стало известно в субботу, 24 июля. Они были найдены туристами в 27 километрах от населенного пункта Кырен на высоте 450 метров.

Как сообщили в региональном управлении СК на транспорте, сразу вылететь на место обнаружения обломков самолета не удалось из-за неблагоприятных погодных условий в горах. Оперативная группа из следователей направилась к месту катастрофы на следующий день.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь 19 июля 2020 года. На его борту находились командиры четырех самолетов, которым показывали места проведения химических работ, и два члена экипажа. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Кырен в Бурятии. На поиски пропавшего самолета отправляли Ан-26 и вертолет Ми-8.

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