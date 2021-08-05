Решена загадка энергетического кризиса на Юпитере

Международная группа астрономов решила загадку нагрева атмосферы Юпитера, механизм которого долгое время оставался неизвестным. Ученые прозвали эту аномалию «энергетическим кризисом». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи проанализировали данные, полученные обсерваторией Кека на Гавайях, и создали наиболее подробную на сегодняшний день тепловую карту верхних слоев атмосферы газового гиганта. Оказалось, что в окрестностях областей, где наблюдаются полярные сияния, температура атмосферы достигает высоких значений. Эти регионы, несмотря на то, что занимают менее десяти процентов поверхности Юпитера, отвечают за нагрев всей планеты.

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы улавливаются магнитным полем планеты. Они движутся по спирали вдоль силовых линий к магнитным полюсам Юпитера, сталкиваясь с атомами и молекулами в атмосфере, высвобождая свет и энергию. Сила полярных сияний и необычный нагрев зависит от вещества, которое выбрасывается вулканами на спутнике Ио.

Ранее предполагалось, что атмосферы газовых планет функционируют как гигантский холодильник, поскольку тепловая энергия отводится от экватора к полюсу и попадает в нижние слои атмосферы в полярных регионах. Однако новая модель указывает на то, что существует противоположный поток тепловой энергии, благодаря чему нагреваются экваториальные регионы.