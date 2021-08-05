Кайли Дженнер снялась в бикини из золота за сотни тысяч рублей

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась в бикини из золота. Об этом сообщает Page Six.

Согласно материалу, 23-летняя знаменитость объявила о выходе новой коллекции косметики Kylie Cosmetic, приуроченной к ее дню рождения 10 августа. В рекламной кампании девушка снялась в раздельном купальном костюме из 24-каратного золота, состоящем из топа, плавок и юбки длины мини. Комплект был создан дизайнером Натальей Феднер (Natalia Fedner), его стоимость составила 5071 доллар (370 тысяч рублей).

Отмечается, что в ассортимент косметических продуктов новой линейки Kylie Cosmetic вошли блески для губ и хайлайтеры со сверкающими частицами, молочко для тела с сияющим финишем, блестящие подводки для глаз и палетки теней для век. Коллекция будет доступна к заказу с 10 августа.

Ранее в августе фото Кайли Дженнер топлес взволновало фанатов. На размещенном в сети кадре 23-летнюю звезду запечатлели топлес на темном фоне. При этом Дженнер прикрывает обнаженную грудь руками. Ее тело почти полностью покрыто золотой краской. Образ звезды дополнили крупные серьги и кольца. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.