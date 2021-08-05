Россиянина арестовали за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Благовещенский городской суд арестовал бизнесмена, давшего взятку в один миллион рублей сотруднику ФСБ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Задержанный по подозрению в даче взятки мужчина заключен под стражу на два месяца — до 1 октября 2021 года.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

По версии следствия, будучи руководителем коммерческой организации, мужчина дал один миллион рублей в качестве взятки сотруднику амурского управления ФСБ России. За деньги бизнесмен намеревался получать от него информацию о предстоящих контрольных и оперативных мероприятиях в отношении его фирмы. Сотрудник ФСБ сообщил об этом своему руководству. Впоследствии в ходе оперативно-разыскных мероприятий дача взятки была зафиксирована. Подозреваемого задержали на месте преступления.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что задержанный начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев получил от предпринимателя взятку в два миллиона рублей. Вознаграждение полагалось за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу.