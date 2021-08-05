Украинские геи назвали русский «языком захватчика»

Украинским геям приходится бороться «против порабощения со стороны восточного государства». Об этом организаторы ЛГБТ-марша «Киев Прайд» рассказали на своей странице в Instagram.

Они опубликовали пост, в котором назвали Украину «страной для всех» и обратили внимание на то, что представители ЛГБТ присутствуют во всех сферах жизни украинцев. Там также отметили, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией принимают участие в боевых действиях против непризнанных народных республик в Донбассе. Представители ЛГБТ-сообщества добавили, что быть гомофобом на Украине означает «идти против собственного государства и поддерживать политику агрессора».

В комментариях один из пользователей соцсети поинтересовался, почему русскоговорящие люди Донбасса не могут быть частью «страны для всех». В ответ на это представители «Киев прайда» заявили, что считают русский язык «угрозой культурному коду» и «языком захватчика».

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли «создание» ЛГБТ-подразделения. По мнению представителя Генштаба ВСУ Богдана Сеника, такая информация распространялась российской стороной с целью «дискредитации украинской армии».