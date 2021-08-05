Задержанного ФСБ полицейского посадили на 11 лет

В Калининградской области бывший полицейский сел на 11 лет за дачу и получение взятки. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на прокуратуру области.

Бывшего оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Калининградской области признали виновным по статьям 291 («Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия») и 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере»).

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере восемь миллионов рублей. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах России в течение десяти лет.

По версии следствия, в декабре 2018 года оперуполномоченный передал сотруднику подразделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Калининградской области взятку в 25 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за то, чтобы в отношении неустановленных лиц не проводились оперативно-разыскные и проверочные мероприятия по выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконной разработки недр и хищения песка на территории региона.

В том же 2018 году полицейский инициировал оперативно-разыскные мероприятия в отношении местной компании по факту возможного уклонения от уплаты налогов. За прекращение расследования и сокрытие результатов работы осужденный потребовал от руководства компании взятку в 50 тысяч евро. При передаче части денег в 1,3 миллиона рублей сотрудники регионального управления ФСБ задержали посредника.