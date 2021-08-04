Суд приговорил бывшего начальника полиции Сызрани к семи годам колонии

В Самарской области суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в феврале 2019 года Гусаров заключил договор с компанией, занимающейся эвакуацией транспорта, задержанного полицией. Расходы компании на работу возмещались за счет граждан, у которых эвакуировали транспорт, поэтому доход организации напрямую зависел от количества нарушителей.

С сентября 2019 года по июнь 2020 года начальник полиции получил от представителей компании 850 тысяч рублей, пообещав увеличить количество заявок на эвакуацию машин, а также продлить договор на следующий год.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Суд признал Гусарова виновным по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).