Мужчина назвал удобный способ есть шоколадную пасту

Мужчина назвал удобный способ, как есть пасту Nutella так, чтобы она не оставалась на бортиках банки, и ее не приходилось выскребать. Об этом он рассказал в посте на сайте Reddit.

Пользователь, чье имя не называется, опубликовал совет в сабреддите LifeProTips («Полезные советы для жизни»). Девушка объяснила ему, как нужно есть пасту, чтобы «мучительно» не выскребать ее остатки со стенок банки.

«Если вы берете пасту только из середины, остатки Nutella, прилипшие к стеклу, будут сползать вниз. На следующий день они снова заполнят середину, а стенки над ними будут идеально чистыми», — написал мужчина. Он добавил, что это, скорее всего, происходит из-за тягучей консистенции продукта.

Пост набрал почти тысячу комментариев. Некоторые пользователи рассказали, что лайфхак действительно работает, а другие поделились мнением, что все зависит от страны-производителя пасты. Один из них написал: «Думаю, теперь мне придется заказать и съесть всевозможные международные версии Nutella во имя науки».

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