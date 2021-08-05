Появилось видео избиения актера сериала «Интерны»

Появилось видео избиения российского актера театра и кино Ивана Рыжикова. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что артист не мог разъехаться с автомобилем доставщика пиццы. В итоге Рыжиков заехал на бордюр, чтобы уступить дорогу, однако затем высунул голову из окна и что-то сказал курьеру. После этого он вышел из машины и толкнул доставщика, между ними завязалась драка.

Ранее стало известно, что Рыжикова избили. В результате инцидента он получил сотрясение головного мозга и нижней стенки левой глазницы. Артист заявил, что находится в стрессе, поэтому пока не готов говорить о деталях случившегося.

Иван Рыжиков известен по таким сериалам, как «Склифосовский», «Клуб», «Интерны», «Высший пилотаж», «Обычная женщина» и «Хорошие руки», а также по фильмам «Страна глухих», «Мама, не горюй 2» и «Керосин». С 1998 года артист выступает на сцене Театра на Таганке.