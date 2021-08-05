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Пушков ответил на слова Чубайса о скорой смене мировых элит

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, который назвал революцию в энергетике причиной скорой смены мировых элит. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что революционной смены мировых элит не будет по нескольким причинам.

«Во-первых, нынешние элиты очень прочно укоренились, не намерены уступать кому либо свое место и располагают мощными рычагами для его сохранения. Давос, где это особенно заметно, дает это и увидеть, и ощутить. Во-вторых, потому, что именно представители нынешней мировой элиты, а не какие-то неведомые и таинственные силы, делают все, чтобы возглавить процессы глобальных изменений (книга "The Great Reset" главы Давосского форума Клауса Шваба и хорошо знакомого мне Тьерри Мальре в этом плане весьма показательна), и конкурентов у них пока не видно», — отметил сенатор.

В-третьих, Пушков добавил, что смена элит может быть революционной только в случае политической революции, а не энергетической, экологической или еще какой-либо. По его мнению, это доказывает история России и вся мировая история.

Ранее Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне. По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов.


Предыстория: Чубайс назвал энергетику причиной скорой смены мировых элит
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