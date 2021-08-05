Родственники рассказали об убитой в Хакасии семье из пяти человек

Пятеро членов семьи Хнычевых, которую в хакасском селе Джирим убил 36-летний Федор Панов, была дружной и часто ходила в совместные походы. Об этом рассказала Карина К., внучка хозяев дома, где произошло убийство в интервью «Газете.Ru».

«Они были очень дружными, всегда хорошо жили, всегда праздновали праздники вместе, даже когда я приезжала, мы всегда куда-нибудь ходили в поход, например, на елку», — поделилась она.

В свою очередь, родственница семьи Анжелика Р. отметила, что происшествие стало шоком для всех. По ее словам, это не первое преступление Панова. В 2000-х годах он уже убил одну семью. По данным СМИ, в феврале подозреваемый вышел из колонии, где провел 16 лет и 10 месяцев за убийство двух женщин.

«Вот освободился недавно и совершил это. Мы все в шоке и в ужасе от того, что случилось. Семья очень хорошая, воспитывали внучку, сына своего. Все у них было хорошо, они всегда было очень дружные, любили своих детей, я просто не понимаю, как он мог с ними это сделать», — рассказала родственница семьи.

5 августа в частном доме в селе Джирим были найдены тела хозяина дома, его жены, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения. Поймать подозреваемого в убийстве семьи помогли местные жители.