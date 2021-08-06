На Украине раскритиковали языковую политику Зеленского

Спикер украинской делегации, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал языковую политику президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил в беседе c каналом «Наш», опубликованной на YouTube.

Арестович высказал мнение, что культура и спорт находятся вне политики. Борьбу с российской культурой он назвал одной из самых главных и серьезных ошибок нынешней украинской власти. «Надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ссорить свое общество между собой», — сказал он.

Ранее Алексей Арестович пожаловалсяна давление внутри страны из-за русского языка. При этом тогда он заверял, что Владимир Зеленский и его команда стремятся проводить очень умеренную, взвешенную, центристскую политику по этому вопросу.