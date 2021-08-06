В России призвали ограничить работу баров и ресторанов

Бары, рестораны и точки продажи алкогольной продукции, которые маскируются под общепит, должны закрываться в 23:00, призвал в разговоре с URA.RU заявил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По его мнению, в стране должна быть четкая система регулирования. Кроме того, работу всех заведений, находящиеся в жилых домах, нужно ограничить. «Это комфорт, сон и физическая безопасность наших граждан. Если рестораны отвоевывают себе работу в ночное время, то страдают жильцы», — подчеркнул Хамзаев.

Также общественник считает, что такую норму нужно привязать к закону о тишине, который запрещает шуметь в ночное время. Хамзаев заявил, что такая практика уже давно работает в Париже, когда все заведения в жилых домах после 23:00 закрываются.

Собеседник издания отметил, что магазины разливных напитков часто маскируются под бары и рестораны, чтобы обойти действующую систему регулирования продажи алкоголя. Он считает, что за такое положено наказание. Хамзаев предложил перенять опыт стран Европы, где при нарушении системы лицензирования и механизмов его реализации ответственность лежит и на собственниках помещений, и всей сети магазинов.

Из-за пандемии коронавируса в некоторых российских регионах выступили в силу ограничения в период с 23.00 до 6.00, предусмотренные для ночных клубов, ресторанов, фудкортов баров, дискотек и караоке.