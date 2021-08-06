Мужчина случайно обматерил начальника и нашел поддержку в сети

Владелец Apple Watch рассказал подписчикам Twitter, как едва не потерял работу после того, как случайно обматерил начальника. Пользователи сети поддержали мужчину и сказали, что в их жизни тоже происходили подобные инциденты. Историей поделилось издание The Mirror.

Автор поста заявил, что увидел сообщение босса на своих умных часах. Начальника интересовал вопрос, на который его подчиненный уже давно ответил ему в электронном письме. Мужчина надиктовал на Apple Watch нейтральный по стилистике текст сообщения о том, что всю интересующую информацию можно найти в почте. Затем он выпустил пар и вслух сказал фразу: «Вы, ***** (блин), не читали что ли?». Позже владелец умных часов понял, что последнее предложение тоже отправилось начальству.

Многие пользователи сети посмеялись над историей. «Я бы просто умер на месте, ничего себе», — написал один из них. «Мне бы хотелось, чтобы мои Apple Watch тоже так случайно сделали», — пошутил второй. Еще несколько комментаторов вспомнили похожие случаи.

Вскоре герой поста рассказал, что, узнав об ошибке, он быстро позвонил начальнику и объяснил ситуацию, сославшись на неправильное распознавание голоса в часах. В итоге, у него все-таки осталась работа.