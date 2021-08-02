Мужчина неверно записал номер и годами отправлял личные заметки незнакомцу

Пользователь Reddit под ником sagonicauz рассказал, как случайно неверно записал свой номер в контактной информации телефона. Годами он отправлял личные заметки незнакомцу, думая, что пишет сам себе. Ошибка мужчины обнаружилась, когда он получил ответ.

Автор истории отметил, что использовал диалог с самим собой для хранения текстовых сообщений, видео и фотографий. «В первый раз, когда я написал себе сообщение и не получил уведомление о входящем СМС, я был очень удивлен», — поделился мужчина и добавил, что не обратил внимания на ситуацию.

Однажды герой истории нашел в телефоне несколько пикантных видео, которые снял вместе со своей возлюбленной. Он объяснил, что девушка иногда печатает сообщения за него, когда он ведет машину. Поэтому рассказчик решил отправить интимные видео в диалог с собой, чтобы возлюбленная случайно наткнулась на них, когда зайдет в сообщения на его устройстве.

После того как мужчина отправил ролики, он неожиданно получил сообщение. «Пожалуйста, прекратите писать мне СМС», — гласил текст. Автор поста очень удивился, так как был уверен, что отправил видео себе. Однако оказалось, что несколько лет назад он неправильно сохранил свой номер в контактах и все это время отправлял личные заметки незнакомому человеку.

«И твой "собеседник" только сейчас решил попросить тебя остановиться ему писать? После стольких лет "переписки"?» — поинтересовался в комментариях DanielxPlus. Некоторые пользователи были удивлены тем, что он выбрал такой способ хранить заметки. По их мнению, существует множество специальных приложений, которые могут помочь избежать подобных ситуаций.

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