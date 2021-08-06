Россия
 
Последние новости
Задержан дежуривший во время побега заключенных из подмосковного изолятора
Мать купила детям-школьникам Mercedes за миллионы рублей и была обругана в сети
Половину переводов по номеру телефона россияне сделали сами себе
Боевики из Ливана открыли огонь по Израилю
Российский врач назвала полезную альтернативу десертам
Девушка посмотрела на часы возлюбленного и раскрыла неприятный секрет
В Москве резко выросли продажи жилья без прописки
Названо число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии
Сбежавшим из ИВС заключенным пообещали до пяти лет лишения свободы дополнительно 
Россия вооружится «уничтожающей США» ракетой в 2022 году
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 22 660 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России выявили 22 660 новых случаев коронавируса за последние сутки. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 402 564. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

22 660
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 23 120 случаев заражения. Прирост числа заболевших составил 0,36 процента.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2583), Санкт-Петербурге (1909), Московской области (1394) и Нижегородской области (546). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14), в Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (29).

За сутки умерли 792 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии скончался 163 301 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 141, общий — 5 720 353.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач объяснил россиянам риск попасть в больницу из-за вакцинации
Мурашко раскрыл главные направления борьбы с коронавирусом в России
В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса