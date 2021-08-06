Глава МИД Украины оценил реальность разворота страны к Китаю

Сотрудничество Украины и Китая в торгово-экономической области, а также в сфере борьбы с пандемией коронавируса не означает разворот страны на Восток. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, Киев должен объективно оценивать свои экономические потребности. Кроме того, взаимодействие двух стран в этих сферах обуславливается вызовами, которые существуют сегодня в мире. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина все свои стратегические вопросы решает с США и Европейским союзом.
«Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью западного мира, мы развиваемся, как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью», — отметил Кулеба. Он добавил, что в стране «будут рады видеть больше американских денег и компаний» для реализации инфраструктурных проектов.
19 июля спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг слухи о пересмотре внешнеполитического вектора развития страны. По его словам, целью республики по-прежнему остается членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. «Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит», — подчеркнул он.
Ранее руководитель парламентской фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского Давид Арахамия заявил, что политическая сила хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая (КПК). Депутат отметил, что принципы украинской и китайской правящих партий во многом идентичны и направлены на «служение народу», а Китай в вопросах модернизации является для Украины примером для подражания.