Угрожавшее безопасности России такси решило сдаться китайским властям

Китайский сервис такси DiDi решил «сдаться» властям КНР. Он близок к передаче контроля над ценными данными третьей стороне для урегулирования претензий со стороны Пекина, пишет Bloomberg. Ранее члены российской ассоциации «Национальный совет такси» предупредили, что Didi несет угрозу для безопасности России.

Регулирующие органы Китая хотят, чтобы эта третья сторона была подконтрольна государству. Неясно, как такая договоренность повлияет на доступ DiDi к данным, которые имеют решающее значение для организации 25 миллионов поездок в день. Акции сервиса поднялись на 15 процентов на предварительных торгах в США.

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Окончательное решение китайский конкурент Uber примет через несколько недель, отмечают источники издания. Но Пекин, вероятно, наложит более жесткие санкции на DiDi, чем на Alibaba, которая получила рекордный штраф в 2,8 миллиарда долларов. Сервис такси может стать только началом в борьбе китайского правительства за контроль над данными, которые технологические гиганты собирают с сотен миллионов пользователей ежедневно.

Ранее стало известно о возможном делистинге (процедуре прекращения торгов на бирже) Didi под давлением властей Китая. В середине июня те пригрозили наложить на компанию беспрецедентно большой штраф из-за проведения IPO на иностранной бирже. Правительство опасается за сохранность персональных данных пользователей сервиса и водителей. В качестве альтернативы размещению в Нью-Йорке Didi предлагались биржи в Гонконге или материковом Китае, но компания отвергла эти варианты.

В России китайский агрегатор обвинили в том, что он собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны иностранной разведке.