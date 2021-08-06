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Жители ливанской деревни подрались с боевиками «Хезболлы»

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Жители ливанской деревни Хасбия на юге страны подрались с боевиками ливанского движения «Хезболла». Кадры с места происшествия публикует телеканал Al Arabiya в своем Twitter.

Ливанцы толпой побежали на боевиков, некоторые побросали свои машины. Тем самым жители деревни помешали «Хезболле» совершить новые обстрелы Израиля, отмечает телеканал.

Ранее боевики устроили самый массированный обстрел Израиля за 15 лет со времен окончания Второй ливанской войны в 2006 году. Моменты атаки попали на видео.

4 августа из-за ливанских ракет, засеченных военными радарами, была объявлена тревога в трех населенных пунктах на севере Израиля. Из трех ракет, запущенных в израильском направлении, только две пересекли границу страны. В ответ Израиль также выпустил ракеты по Ливану.

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