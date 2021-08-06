Самый массированный за 15 лет обстрел Ливаном Израиля попал на видео

Бойцы ливанского движения «Хезболла», признанного во многих странах террористической организацией, выпустили более 10 ракет по территории Израиля 6 августа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Военно-воздушных сил Израиля.

Боевики из Ливана устроили самый массированный обстрел Израиля за 15 лет со времен окончания Второй ливанской войны в 2006 году. Моменты обстрела попали на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Большинство ракет было перехвачено системой ПВО (система противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»), а остальные упали на открытых площадках, прилегающих к Хар-Дову. Гражданская жизнь, прилегающая к ливанской границе, продолжается в обычном режиме», — сообщили израильские ВВС.

О столкновениях ливанской и израильской стороны сообщалось 4 августа. Тогда из-за ливанских ракет, засеченных военными радарами, была объявлена тревога в трех населенных пунктах на севере Израиля. Из трех ракет, запущенных в израильском направлении, только две пересекли границу страны. В ответ Израиль также выпустил ракеты по Ливану.