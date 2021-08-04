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Израиль ответил на ракетный обстрел с территории Ливана

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Фото: Mahmoud Issa / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Израиль ответил артиллерийским ударом на ракетный обстрел с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны страны.

Согласно информации ведомства, артиллерийские удары достигли ливанской территории. Из трех ракет, запущенных по Израилю, только две пересекли границу страны.

Ранее РИА Новости сообщили, что из-за ракет, засеченных израильскими радарами, была объявлена тревога в трех населенных пунктах на севере Израиля. Жителей попросили оставаться в защищенных зонах. Пресс-служба израильской скорой помощи заявила, что никто в результате обстрела не пострадал.

22 июля стало известно, что сирийские ПВО, поставленные Россией, отразили атаку ВВС Израиля. Два израильских истребителя F-16 выпустили четыре ракеты по сирийской провинции Хомс из воздушного пространства Ливана. Комплексы российского производства «Бук-М2Э» уничтожили все снаряды.

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