Армия Индонезии объявила об отмене «теста на девственность»

Армия Индонезии намерена отменить так называемый «тест на девственность» для новобранцев женского пола. Об этом объявили в правозащитной организации Human Right Watch.

Теперь осмотр женщин будет таким же, как освидетельствование их коллег-мужчин. Как отметил генерал Андика Перкаса (Andika Perkasa), медицинские проверки по вопросам, которые не имеют отношения к службе, больше проводиться не будут.

Отмечается, что индонезийские вооруженные силы десятилетиями использовали данный тест для проверки девушек-рекрутов. В некоторых случаях его применяли к невестам солдат. При осмотре медики вставляли два пальца внутрь влагалища женщины, чтобы проверить, цела ли девственная плева. Еще в 2014 году представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что подобные проверки не имеют научного обоснования и являются одной из форм сексуального насилия.

Ранее стало известно, что женщинам-военным в армии Швейцарии разрешат носить женское белье вместо мужского.