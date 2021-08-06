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Армия Индонезии объявила об отмене «теста на девственность»

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Фото: Reuters

Армия Индонезии намерена отменить так называемый «тест на девственность» для новобранцев женского пола. Об этом объявили в правозащитной организации Human Right Watch.

Теперь осмотр женщин будет таким же, как освидетельствование их коллег-мужчин. Как отметил генерал Андика Перкаса (Andika Perkasa), медицинские проверки по вопросам, которые не имеют отношения к службе, больше проводиться не будут.

Отмечается, что индонезийские вооруженные силы десятилетиями использовали данный тест для проверки девушек-рекрутов. В некоторых случаях его применяли к невестам солдат. При осмотре медики вставляли два пальца внутрь влагалища женщины, чтобы проверить, цела ли девственная плева. Еще в 2014 году представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что подобные проверки не имеют научного обоснования и являются одной из форм сексуального насилия.

Ранее стало известно, что женщинам-военным в армии Швейцарии разрешат носить женское белье вместо мужского.

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