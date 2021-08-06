Избивший актера сериала «Интерны» курьер объяснился

Курьер, который избил актера российских сериалов Ивана Рыжикова в центре Москвы, объяснил свой поступок «Пятому каналу».

По словам доставщика пиццы Мунара, конфликт начался с того, что они с Рыжиковым не поделили дорогу, а именно, узкий проезд во дворе многоквартирного дома. После словесной ссоры они вышли из своих машин, после чего актер первым толкнул курьера.

«Потом он на меня шел, я его толкнул, он упал. Я ему сказал, что не буду его бить, мне этого не надо», — сказал собеседник телеканала, добавив, что Рыжиков встал и пошел на него. Курьер уклонился, уронил его, нанес несколько ударов и отошел.

Мунар уверяет, что не хотел драться, а лишь отвечал на действия нападавшего на него мужчины. Кроме того, он не знал, перед ним известный актер. После драки молодой человек поехал на своей машине в полицию и написал заявление о случившемся.

Драка произошла накануне, 5 августа в Таганском районе. В результате инцидента актер получил сотрясение головного мозга и нижней стенки левой глазницы. Он отметил, что из-за сильного стресса пока не может детально рассказать об избиении.

Иван Рыжиков известен по таким сериалам, как «Склифосовский», «Клуб», «Интерны», «Высший пилотаж», «Обычная женщина» и «Хорошие руки». Кроме того, он появлялся в фильмах «Страна глухих», «Мама, не горюй 2» и «Керосин». С 1998 года артист выступает на сцене Театра на Таганке.