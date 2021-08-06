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В российских магазинах предложили ужесточить контроль за плесенью

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Фото: Pixabay

Национальный союз защиты потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ужесточить контроль за плесенью в российских магазинах. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива предполагает поручить Роспотребнадзору проведение инспекции торговых точек, чтобы выявить наличие различных видов плесени в продуктах. Глава союза Павел Шапкин заявил, что контроль за пищевыми товарами в России заметно снижается. По его словам, в 2020 году было проведено на 83,7 процента проверок меньше, чем годом ранее, всего 13 904.

Особое внимание предлагается обратить на «черную плесень» или мукормикоз. Для этого Мишустина попросили усилить контроль по выполнению микробиологических нормативов безопасности Таможенного союза. Также Минсельхоз и Роспотребнадзор при участии организаций по защите прав потребителей стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны разработать поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» и внести его в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на рассмотрение.

«При этом плесень поражает весь продукт, а не только его часть. Так что, срезав плесень и гниль, обезопасить себя нельзя. Тщательное мытье или тепловая обработка тоже не убивают плесень и микотоксины, даже приготовленный продукт остается зараженным. Мало того, один зараженный фрукт заражает весь ящик или коробку», — пояснили в Национальном союзе.

Специалисты отмечают, что появление плесени возможно из-за нарушения правил хранения на складах. В российских продуктах чаще всего присутствует голубая, зеленая, розовая и желтая плесень. Последняя наиболее опасна, однако встречается реже остальных. Начальник отдела по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева пояснила, что на данный момент в России контроль за плесенью в РФ довольно жесткий и соответствует высоким европейским требованиям.

Ранее Роскачество обнаружило в трех из семи брендов кефира кишечную палочку. Аутсайдерами оказались марки «То, что надо!», «Буренкино» и «Молочное царство». В них выявили и другие недочеты: плесень, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации, недостоверную маркировку, малое количество дрожжей на конец срока.

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