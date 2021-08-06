Школьница обвинила учителя в непристойных шутках и попала под суд

Школьница из Малайзии Айн Хусниза Сайфул Низам (Ain Husniza Saiful Nizam) обвинила своего учителя физкультуры в том, что тот рассказал непристойную шутку об изнасиловании, и попала под суд. Об этом сообщает Vice.

В апреле 17-летняя девушка опубликовала свой рассказ в Twitter. Она заявила, что преподаватель во время урока физкультуры начал шутить об изнасиловании в присутствии подростков. По ее словам, мальчики смеялись над высказываниями педагога, однако Низам чувствовала себя «крайне неудобно».

Ролик школьницы вызвал дискуссию в малайзийском обществе. Некоторые люди вспомнили похожие истории, происходившие в их учебных заведениях. Они начали призывать местные власти «сделать школу более безопасным местом».

Спустя четыре месяца фигурировавший в истории учитель подал в суд на школьницу, опубликовавшую ролик. Истец потребовал у нее миллион ринггит (почти 17,5 миллиона рублей по текущему курсу) за ущерб, нанесенный его репутации. Низам добавила, что получила повестку во время онлайн-урока. В скором времени ее должны допросить полицейские.