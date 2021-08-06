На всех пляжах Крыма вновь разрешили купаться

Роспотребнадзор вновь разрешил купаться на всех пляжах Крыма, ранее пострадавших от подтоплений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По результатам мониторинга питьевой и морской воды, а также песка и гравия в трех тысячах контрольных точек, решено снять ограничения на купание.

При этом в ведомстве уточнили, что наблюдение над рекреационными зонами будет продолжаться.

Ранее в июне Роспотребнадзор сообщил о запретах купания на пляжах Крыма и Севастополя. Предписание было связано с ухудшением качества морской воды из-за неблагоприятных природных катаклизмов.

18 июня Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим ЧС и ограничили въезд в город.