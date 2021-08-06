Акула набросилась на 12-летнюю девочку на общественном пляже

В США акула напала на 12-летнюю девочку, которая приехала отдыхать с родителями на общественный пляж. Об этом сообщает Fox News Channel.

Инцидент произошел в городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. Как рассказали члены семьи пострадавшей Джордан Прушински (Jordan Prushinski), девочка плавала на мелководье, когда на нее набросилась хищная рыба. «Я не понимала, что происходит, пока не оказалась на берегу. Всюду была кровь», — вспомнила Джордан.

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Спасатели и посетители пляжа, ставшие свидетелями происшествия, оказали ей первую помощь и отвезли в местную больницу. Там врачи насчитали на ногах девочки 20 ран и наложили ей 42 шва.

«Мы до сих пор не знаем, какая именно это была акула, но врачи скорой помощи сказали, что ни одно другое животное не наносит подобных ран», — рассказала мать пострадавшей Мелисса Прушински (Melissa Prushinski).

Власти Оушен-Сити проконсультировались со специалистами, которые заявили, что не исключают возможности нападения морских обитателей на купальщиков на пляжах города.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Западная Австралии мужчина попал в больницу после неудачной попытки прокатиться на акуле. Он прыгнул в воду и попытался оседлать хищную рыбу. В ответ та набросилась на него.