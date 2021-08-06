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В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу

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Фото: АГН «Москва»

В России коллективный иммунитет к коронавирусу в 80-90 процентов может быть достигнут через несколько месяцев. Такие сроки назвал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами», — заявил Фисенко. По его словам, достижение коллективного иммунитета — одна из основных задач.

Также он добавил, что в стационары попадают в основном невакцинированные пациенты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 14 регионов России являются «чемпионами» по вакцинации от COVID-19. В этих субъектах насчитывается до 70 процентов привитых и наблюдается существенное снижение заболеваемости.

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