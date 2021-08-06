Назван новый повод для роста цен на сахар

Аналитики назвали новый повод для мирового роста цен на сахар, пишет Bloomberg. Это может произойти из-за изменения политики Индии в энергетической сфере.
В начале июня премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил цель ускорить программу, согласно которой в топливе должно содержаться 20 процентов этанола. Если раньше планировалось достичь результат к 2030 году, то теперь нужно успеть к 2025. До 2014 года в Индии можно было добавлять в топливо 1,5 процента этанола, сейчас — 8,5 процента.
Этими мерами правительство стимулирует местных производителей сахарного тростника, из которого делается этанол. Также ожидается, что сократится загрязнение воздуха и снизится зависимость от импортной нефти. По оценкам правительства, Индия, третий импортер нефти в мире, начнет экономить на закупках четыре миллиарда долларов в год после реализации программы. В создание промышленных мощностей власти вложат семь миллиардов долларов.
Эксперты опасаются, что в ходе реализации амбициозного плана Индии, второму производителю сахара после Бразилии, может не хватить продукции для импорта, что приведет к росту цен. Одна из крупнейших индийских компаний в этой области Balrampur Chini Mills уже сообщила, что откажется от производства сахара на некоторых заводах в пользу переработки тростникового сока для этанола. Избежать дефицита поможет увеличение посевных площадей сахарного тростника.
В начале июля Россия начала завозить сахар из-за рубежа. Алжир, Марокко, ОАЭ, Бразилия, Германия и ряд других стран продали России 37,4 тысячи тонн сахара. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нехватка продукта связана с сезонным заготовлением варенья.