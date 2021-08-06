Эксперты раскрыли опасность чистки зубов после завтрака

Стоматологи раскрыли опасные последствия чистки зубов после завтрака и дали свои рекомендации по поддержанию здоровья полости рта. Об этом сообщает The Sun.

Доктор из Чикаго Сухаил Мохуддин (Suhail Mohiuddin) объяснил, что нужно чистить зубы до завтрака. Дело в том, что после приема пищи во рту образуется кислая среда, и чистка зубов в таких условиях повреждает и разрушает эмаль. Нью-йоркский стоматолог-гигиенист Авален (Avalene) добавила, что если нет возможности почистить зубы до завтрака, то стоит подождать 30-45 минут после приема пищи, и уже потом приступать к процедуре.

Звездный доктор Ричард Маркес (Richard Marques), работающий с такими знаменитостями, как Рита Ора, Том Дэйли и Дуа Липа, дал свой комментарий насчет утренней чистки зубов. «Мой профессиональный совет заключается в том, что, на самом деле, не имеет значения, чистить ли зубы до или после еды. Все дело в количестве времени между этими событиями. Драгоценная эмаль, покрывающая зубы, временно ослабевает после еды из-за кислот, присутствующих в еде. Поэтому, чистя зубы сразу после завтрака, вы рискуете ее повредить. Эмаль важна, и она не восстанавливается, поэтому за ней жизненно важно ухаживать», — объяснил врач.

Так, Маркес порекомендовал ждать не менее 30 минут после еды, прежде чем чистить зубы, и не менее 10 минут перед приемом пищи, чтобы убедиться, что активные ингредиенты зубной пасты успели сработать и защитить эмаль, сделав ее тверже. Для здоровья зубов доктор порекомендовал есть на завтрак кашу с медом, а не с сахаром, тосты из цельной муки, авокадо, яйца и лосось. Также он посоветовал избегать сладких хлопьев, кислых фруктов, фруктовых соков, сыра и молока.

В июле стоматолог из Лондона раскрыла ошибку, которую ее пациенты часто совершают во время чистки зубов. Врач Анна Петерсон (Anna Peterson) рекомендует зрителям не использовать ополаскиватель для полости рта сразу после чистки зубов пастой. По словам британки, в зубной пасте содержится около 1450 ppm (миллионная доля) фторидов, а в жидком ополаскивателе — всего 220 ppm (миллионная доля) того же вещества. Специалист объяснила, что в ополаскивателе слишком низкая концентрация фторидов, поэтому ее будет недостаточно для защиты зубов от сахара, который содержится в продуктах.