На Украине посчитали «ударом по стране» слова спортсменок о дружбе с россиянками

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что слова спортсменок, рассказавших на Олимпиаде о дружбе с соперницами из России, являются ударом по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям — в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи», — написал Голобуцкий.

Также политолог считает, что ответ девушек может привести к тому, что другие страны посчитают неправдой заявления Украины о конфликте с Россией и откажутся помогать Киеву.

Кроме того, он обратил внимание на то, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук в ходе пресс-конференции заявили, что уважают всех участников состязаний — в том числе и россиян. Девушки отметили, что спорт не имеет никакого отношения к политике. Федина назвала россиянок «лучшими подружками».

На церемонии награждения Олимпийских игр в Токио украинских Федину и Савчук перепутали с россиянками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко, которая рассказала, что диктор на арене представил их соперниц как спортсменок Олимпийского комитета России (ОКР).