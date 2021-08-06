США оценили отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму России, заявив, что Вашингтон сожалеет о таком решении. Его слова приводит РИА Новости.

«США сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, помешают Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Парламентской ассамблее ОБСЕ независимо наблюдать за выборами», — сказал он.

Прайс подчеркнул, что власти США уважают Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что из-за ограничительными мерами по COVID-19 в России «заслуживающее доверия и независимое наблюдение стало невозможным».

В то же время представитель Госдепа заверил, что международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов, как перед выборами, так и в день голосования, для того, чтобы определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов. «России не уйти от международного внимания», — предупредил Прайс.

Ранее ОБСЕ заявила, что приняла такое решение из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации в стране. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение выдержано в духе двойных стандартов, его можно считать политизированным.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.