В парках «Россия — Моя История» откроются центры общества «Знание»

На территории 23 исторических парков, которые в скором времени станут Центрами просвещения «Моя История», общество «Знание» откроет сеть просветительских центров. Об этом заявил генеральный директор Российского общества Максим Древаль на полях федерального форума «Россия — Моя История. Новые горизонты», который проходит в Казани с 5 по 6 августа, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «Знания».

На базе образовательных центров будут проводить мероприятия для школьников и студентов, в том числе очные и онлайн встречи с лекторами общества «Знание». К участию в проекте в качестве лекторов будут приглашены государственные деятели, выдающиеся ученые и спортсмены, лидеры бизнеса, а также яркие представители сфер культуры и искусства.

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин подчеркнул, что новые технологии исторических парков делают процесс обучения более интерактивным. «Надеюсь, центры "Знания" станут местом притяжения для любого, кому интересны история, наука, культура и искусство нашей страны», — добавил Древаль.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». В 2016 году оно было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.