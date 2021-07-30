Путин встретился с гендиректором АНО «Россия — страна возможностей»

Президент Владимир Путин встретился с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Они провели рабочую встречу, на которой обсудили достижения проекта, сообщается на официальном сайте Администрации президента.

Комиссаров подчеркнул, что за три года существовании организации было сделано немало. «Вообще на сегодня у нас на платформе 26 проектов, более 8 миллионов человек уже поучаствовали. Больше 26 тысяч — это победители и призеры, с самыми юными Вы совсем недавно встречались, 14 июля», — подвел итоговые цифры директор платформы.

Среди проектов есть и цифровые, например, конкурс «Цифровой прорыв». Также есть проекты «Мастера гостеприимства», кубок «Управляй» и «ТопБЛОГ» для блогеров. Особенно Комиссаров выделил флагманский проект «Лидеры России». Его победитель Евгений Григорьев в марте был избран мэром Якутска. Участники проекта создали клуб «Эльбрус», в котором занимаются благотворительностью и просветительской деятельностью.

Директор АНО также рассказал о центре образования для управленцев «Сенеж». Он отметил, что центр сотрудничает с таким организациями как «Сириус», Агентство стратегических инициатив, общество «Знание», Общероссийский народный фронт, а также с российскими министерствами.

Комиссаров также поблагодарил президента за вклад в развитие проекта. В подарок Путину он привез книгу с цитатами участников «России — страны возможностей».

Ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Они обсудили дальнейшее развитие платформы «Россия — страна возможностей».