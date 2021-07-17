Кириенко обсудил развитие платформы «Россия — страна возможностей» с участниками

С участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» 17 июля встретился первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Они обсудили дальнейшее развитие платформы «Россия — страна возможностей». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На встрече присутствовали активные участники проектов, олимпиад и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Кириенко отметил, что количество участников ее проектов достигло 8 миллионов человек. «Нам важно понять, как развивать платформу дальше. Сейчас 26 проектов на платформе, в целом они абсолютно успешны, у нас около 8 миллионов человек, которые за три года поучаствовали в различных проектах, причем многие поучаствовали не в одном проекте, а в нескольких», — сказал Кириенко.

Он отметил необходимость усиления интеграции между проектами платформы и «другими проектами в государстве, которые направлены на поддержу самореализации молодежи, развитие самосовершенствование». В частности он упомянул о взаимодействии с проектами российского общества «Знание» и арт-кластером «Таврида».

Кириенко также подчеркнул, что расширение проектов и рост числа их участников неизбежно ведет к увеличению числа тех, кто не смог победить, поэтому нужно делать так, чтобы эти люди «не чувствовали себя ущемленными».

Еще одной задачей спикер видит поиск способов помощи в самореализации людям, которые не нацелены на участие в конкурсах, не мотивированы на конкуренцию. «Но помощь им все равно нужна, нужно создать условия для развития, для самореализации, нужно найти эти способы поддержки», — пояснил Сергей Кириенко.

Он также поддержал идею победителя конкурса «Учитель будущего» Алексея Маклакова ввести педагогическое наставничество: создать в регионах команды, куда войдут учителя, победившие в конкурсе «Учитель будущего», а также те, кто готовил победителей «Большой перемены». Эти команды будут заниматься подготовкой школьников к олимпиадам, конкурсам и участию в проектах АНО «Россия — страна возможностей».

В числе инициатив, предлагаемых участниками, были введение в школьную программу дисциплин, нацеленных на формирование гибких навыков, а также вовлечение участников форумной кампании в экологическую повестку. Сергей Кириенко пообещал рассмотреть все предложения.

Как сообщил Кириенко, форум «Россия — страна возможностей» пройдет с 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида-АРТ».

