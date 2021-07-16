В Москве прошла встреча победителей и финалистов конкурса «Лидеры России»

В четверг, 15 июля, в Москве прошла встреча победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». На ней были подведены итоги трехлетней работы клуба «Эльбрус», сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Я убежден, что особая моральная победа России в том, что в трудной ситуации люди не прячутся в свои норки, решают не только свои проблемы. Чем сложнее, тем больше готовность помогать другим — на мой взгляд, это культурный код нашей страны», — подчеркнул в ходе встречи первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Он отметил, что участники конкурса лично шли в штабы волонтеров, развозили продукты пожилым людям, помогали в детских домах и домах престарелых, помогали врачам. По его словам, в этом проявляется ответственность лидеров. Кириенко заметил, что одна из основных задач клуба — это взаимопомощь и обмен лучшими практиками.

По его словам, в лидерах также важны успешность, ответственность и способность не только брать, но и отдавать. «Это лидерское качество, которое позволяет вне должностных обязанностей нести пользу людям, это социальное служение. Успешно сделать карьеру, наверное, можно и без этого, но стать лидером без этого невозможно», — заметил Кириенко.

Общее собрание стало площадкой для общения и обмена опытом Лидеров России — в рамках встречи прошла дискуссия на тему личного успеха и роли личной миссии в достижении целей. Кроме того, в ходе встречи лидеры активно принимали участие в тематическом нетворкинге, делились своим опытом и жизненными кейсами в формате TED-выступлений.

В завершении мероприятия председатель клуба лидеров «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития России Татьяна Дьяконова поблагодарила участников за собрание и рассказала о дальнейшем развитии клуба. Она отметила, что сообщество не стоит на месте и постоянно развивается, учитывая пожелания самих лидеров.

В настоящее время клуб «Эльбрус» насчитывает 335 членов, которые являются победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», а также выпускниками программы кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. С 2018 года более 37 500 человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны.