Общество «Знание» поощрит лучших российских лекторов

В Солнечногорске в рамках форума «Территория смыслов» прошло выступление директора Российского общества «Знание» Максима Древаля. Он анонсировал проведение конкурса для лекторов, который поможет специалистам получить доступ к новой аудитории и продвинуться на новом уровне. Об этом говорится в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру».

Древаль рассказал о недавнем исследовании о предпочтениях молодежи в образовании. Оно показало, что у молодых людей есть интерес к получению знаний: две трети старшеклассников и студентов в возрасте от 16 до 25 лет тратят на самообразование до 8 часов в неделю и смотрят образовательный контент даже во время отдыха.

Почти 40 процентов участников исследования волнует тема работы и карьеры, чуть менее популярна психология и вопросы ментального здоровья. Наиболее удобный формат для самообразования — ролики в интернете: его предпочитает более 60 процентов молодых людей. На втором месте — книги и тексты, этот формат также выбирают около 60 процентов студентов и старшеклассников. Среди образовательных офлайн-форматов лидируют публичные лекции от 40 до 80 минут (около 50 процентов), в формате онлайн предпочтение отдается обучающим приложениям и веб-ресурсам (чуть менее 60 процентов).

В связи с этим общество «Знание» решило провести конкурс «Лига лекторов», победителей которого поощрят ценными призами. Кроме того, победителям соревнования предоставят возможность обучения, помощь в цифровизации контента и продвижение на федеральном уровне.

Также в сентябре стартует премия «Знание». «Мы хотим ежегодно награждать самых крутых лекторов, компании, вузы, школы – тех, кто внес наибольший вклад в просветительскую деятельность», — подчеркнул Древаль.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.