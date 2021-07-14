Объявлены победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов: ими стали 303 школьника из 66 регионов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

14 июня в Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился финал конкурса — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С приветственным словом к финалистам и победителям «Большой перемены» обратились первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, а также генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

Кириенко отметил, что главное в жизни — это не дипломы и награды. «Самое главное — это идти вперед, верить в мечту и добиваться ее реализации»», — сказал он, добавив, что конкурс не заканчивается после финала в «Артеке», и все участники могут продолжить свой путь в сообществе, где партнеры проекта, ведущие российские компании, без перерыва проводят тематические недели и конкурсы.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова в свою очередь рассказала, что почти треть финалистов и победителей «Большой перемены» живут в небольших городах и селах. «Конкурсные задания настроены таким образом, что каждый ребенок, не зависимо от того живет он в большом городе или маленьком рабочем поселке, может проявить свои способности, которые зачастую не видны в традиционной системе оценивания школьных олимпиад», — отметила она.

Во время церемонии закрытия финала на одной сцене с участниками «Большой перемены» выступили популярные российские исполнители.

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходил с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем приняли участие 660 школьников из всех регионов России. Победителей определили по итогам решающего конкурсного испытания — в формате форсайт-сессий они проектировали «школу будущего». В сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

