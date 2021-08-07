Абхазия изменит свои законы ради России

Власти Абхазии внесут поправки в свое законодательство, чтобы отменить «ненужное» администрирование и дать преференции российским инвесторам. О принятом ради России решении заявил в эфире телеканала РБК президент республики Аслан Бжания.

Также власти Абхазии выразили надежду на то, что в ближайшие несколько лет удастся решить проблему очередей на границе. «К сожалению, нашим гостям, которые планируют отдохнуть в Абхазии, зачастую приходится часами стоять и ожидать своей очереди», — отметил Бжания.

Он добавил, что еще одним препятствием для туристов является отсутствие морского и воздушного сообщения. Этот вопрос также обсуждался с российской стороной.

В августе семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Также государства осудили Россию за военное присутствие в республиках.