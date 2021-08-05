Абхазия оценила требование к России отменить признание ее независимости

МИД Абхазии оценил требование к России отменить признание независимости страны, заявив, что решение Москвы является окончательным. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Решение Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия не подлежит пересмотру и является окончательным», — говорится в сообщении ведомства. Там напомнили, что решение о признании независимости и установлении дипломатических отношений является суверенным правом государств — участников международного общения.

Также в МИД подчеркнули, что осуществление этого права не вступает в противоречие с международно-правовыми нормами, а также не требует согласия или одобрения других государств. «Признание абхазского государства явилось закономерным этапом в процессе реализации народом Абхазии своего законного права на национальное самоопределение», — подчеркивается в завлении.

4 августа семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Также государства осудили Россию за военное присутствие в республиках.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.