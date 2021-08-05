В России объяснили отказ от вывода войск из Абхазии и Южной Осетии

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил отказ от вывода российских миротворцев их Абхазии и Южной Осетии опасением возобновления военных действий. Он также подчеркнул, что подобный шаг возможен только в случае начала политического диалога со стороны Грузии. Депутат Госдумы, председатель комитета по международным делам Алексей Чепа в свою очередь добавил, что признание республик было свободной волей людей, поэтому Россия не может отозвать это решение.

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из регионов. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Мы не хотели, чтобы погибали люди»

Дмитрий Журавлев подчеркнул: у России никогда не было ни политических, ни экономических интересов в Абхазии и Южной Осетии, а ввод войск был обоснован только желанием защитить людей, бывших когда-то частью Советского Союза, от войны.

«Мы уже знаем, что происходит, когда выводят миротворцев, — заметил политолог. — Они точно нужны не нам. Запад исходит из того, что мы отобрали эти регионы у Грузии, отталкиваясь от каких-то собственных внутренних целей. Но эти республики не нужны нам ни с точки зрения политики, ни с точки зрения экономики — мы просто стараемся минимизировать опасность возрождения войны. Это бывшие советские республики, и Россия очень не хотела, чтобы там гибли люди».

Журавлев также напомнил, что ввод миротворцев не был единоличным решением российской стороны — это произошло по договоренности со всеми участниками конфликта, соответственно, и решение о выводе должно происходить так же, в рамках совместного обсуждения.

«В любом случае, сейчас это делать бессмысленно, — считает политолог. — Очевидно, что со стороны Грузии нет никакого стремления к политическому диалогу. А ведь вывод наших войск — это, по сути, приглашение грузинских сил. И опять драка, опять кровь».

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Свободная воля людей

Алексей Чепа уверен: никаких действий по выводу войск Россия предпринимать не будет, несмотря на заявление западных государств.

«Признание этих республик было свободной волей народа. Волей людей, который подверглись геноциду, — подчеркнул депутат. — Потому реагировать на такие заявления, выводить миротворцев — бессмысленно. А заявление это не ново и вполне ожидаемо — периодически, когда утихают одни политические моменты, некоторые лидеры пытаются снова поднимать некие философские темы».

Закон Грузии «Об оккупированных территориях» устанавливает особый правовой режим на территориях Абхазии и Южной Осетии. В документе они фигурируют как Абхазская автономная республика и Цхинвальский регион. Одно из основных положений закона состоит в том, что Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию этих территорий. В июне 2021 года Грузия попросила поддержки со стороны Турции как по ситуации в Абхазии и Южной Осетии, так и в вопросах, связанных с интеграцией страны в НАТО.