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Путин назвал одного из ключевых партнеров России в Европе

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров страны в Европе. Его слова передает ТАСС.

По словам российского лидера, австрийские компании давно и уверенно работают на российском рынке. Всего в России ведут бизнес около 1,5 тысяч компаний из Австрии, а объем накопленных инвестиций составляет 6 миллиардов долларов. Большая их часть вложена в обрабатывающие производства, технологичные отрасли, включая машиностроение, энергетику, транспорт. «Не меньший поток и со стороны России в австрийскую экономику», — добавил Путин.

Кроме того, партнерство стран подтверждается участием австрийских представителей в Петербургском экономическом форуме и выступлением канцлера Австрии Себастьяна Курца на его пленарном заседании, отметил президент. «Мы и впредь будем всемерно поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков, снимать всяческие барьеры для капиталовложений», — заверил он. По его словам, это откроет возможности для создания новых рабочих мест и современных производств, позволит быстрее восстанавливать деловые связи, а также преодолеть негативные последствия пандемии.

В апреле Себастьян Курц выступил против новых санкций в отношении России. По мнению австрийского лидера, введение дополнительных ограничений как самоцели будет ошибочным. Политик также призвал стороны к диалогу и деэскалации.

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