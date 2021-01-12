Россия оказалась одним из главных торговых партнеров Украины

Россия оказалась в тройке главных торговых партнеров Украины по итогам прошлого года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Facebook.

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Больше всего импортировали товары на Украину Китай (на 8,3 миллиарда долларов), Германия (5,1 миллиарда) и Россия (4,6 миллиарда). Китай также лидирует по экспорту из страны, далее идут Польша и Россия. Основу экспорта Украины составили зерновые, черные металлы, жиры и масла.

В страну в основном завозили минеральное топливо, нефть, машины, оборудование. В 2020 году импорт товаров на Украину упал на 10,3 процента, а экспорт — на 1,7 процента.

С 2016 года Россия ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго и обложила пошлинами ряд товаров из-за того, что Киев вступил в зону свободной торговли с ЕС.

Ранее Украину назвали кормилицей миллионов жителей мира. Страна может вдвое увеличить производство и экспорт продовольственных товаров, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.